Парень зарезал двух женщин посреди улицы в Житомире. Задержанный рассказал ужасные подробности (фото и видео)

Из рассказа злоумышленника ясно, что он и жертвы знали друг друга

В Житомире произошло двойное убийство. Молодой мужчина прямо посреди улицы зарезал двух женщин, подозреваемого задержали.

Что нужно знать:

Вечером в воскресенье на улице Грушевского в Житомире прохожий заметил двух женщин с ножевыми ранениями

Когда полиция прибыла, одна из них уже была мертва, другая умерла во время оказания первой медицинской помощи

Подозреваемый в убийствах задержан, появилось видео, где он рассказывает жуткие детали преступления

Как сообщили в полиции области, вечером 16 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Михаила Грушевского прохожий обнаружил двух женщин с многочисленными травмами и ножевыми ранениями.

Место преступления

Прибывшие на место оперативники обнаружили тело 39-летней местной жительницы с множественными ранениями. Рядом лежала 35-летняя женщина с телесными повреждениями. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она тоже скончалась.

Правоохранители установили и задержали причастного к преступлению. Оказалось, что это 22-летний житель Житомира. По месту его жительства изъяли возможное орудие убийств – нож. По предварительным данным, между парнем и женщинами возник конфликт, в качестве аргумента злоумышленник использовал нож.

Задержание злоумышленника

Досудебное расследование начато по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник подробно рассказал, как убивал женщин

Telegram-канал "Труха Житомир" выложил видео, на котором, как утверждается, подозреваемый рассказывает ужасные подробности убийства двух женщин — "Лены" и "Тани". Он с жутким спокойствием рассказывает, как все было.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и чувствительные подробности

