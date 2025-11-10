Били вдесятьох: у Києві підлітка заманили на "вечірку" і покалічили лопатою

15-річний хлопець отримав серйозні травми

У Києві близько десяти осіб жорстоко побили 15-річного хлопця, заманивши його нібито на вечірку. У постраждалого діагностовано переломи кінцівок, носа і струс головного мозку.

Про це повідомив брат жертви нападу у соцмережах. Інцидент стався у Подільському районі столиці.

"Йому друг зателефонував, щоб зайшов у гості в них була типу туса. Запросили спеціально у гості до квартири до якогось знайомого", – пише Віталій Пеліхов.

За його словами, його брата, Романа Пеліхова, 2009 року народження, побили у Подільскому районі Києва, коли він прийшов, як він думав, на вечірку.

На підлітка напали близько десяти осіб. Хлопця били руками, ногами та навіть лопатою. У результаті Роман отримав переломи кінцівок, носа і струс головного мозку.

Брат постраждалого повідомляє, що поліція вже розпочала розслідування інциденту. Водночас про причини нападу він не пише. Також ми не знайшли повідомлень про цю подію у соцмережах поліції Києва.

