Били вдесятером: в Киеве подростка заманили на "вечеринку" и покалечили лопатой

15-летний парень получил серьезные травмы

В Киеве около десяти человек жестоко избили 15-летнего парня, заманив его якобы на вечеринку. У пострадавшего диагностированы переломы конечностей, носа и сотрясение головного мозга.

Об этом сообщил брат жертвы нападения в соцсетях. Инцидент произошел в Подольском районе столицы.

"Ему друг позвонил, чтобы зашел в гости, у них была типа туса. Пригласили специально в гости в квартиру к какому-то знакомому", — пишет Виталий Пелихов.

По его словам, его брат, Роман Пелихов, 2009 года рождения, был избит в Подольском районе Киева, когда он пришел, как он думал, на вечеринку.

На подростка напали около десяти человек. Парня били руками, ногами и даже лопатой. В результате Роман получил переломы конечностей, носа и сотрясение головного мозга.

Брат пострадавшего сообщает, что полиция уже приступила к расследованию инцидента. В то же время, о причинах нападения он не пишет. Также мы не обнаружили сообщений об этом событии в соцсетях полиции Киева.

