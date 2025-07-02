Домбровський підстрелив свого кілера: якою чорнухою він відомий і чому в мережі сміються з відео

Українці відреагували неоднозначно

У Швейцарії українець потрапив у перестрілку. Його нібито намагалися застрелити, але в результаті постраждав сам нападник.

Як виявилося, героєм дивної резонансної ситуації став відомий одеський треш-блогер із багатою біографією. "Телеграф" розповідає, що відомо про Стаса Домбровського.

Стрілянина у Швейцарії

В Одеських Telegram-каналах розповсюджується відео за участю Домбровського. На ньому блогер ходить вулицею з пістолетом у руці, стверджуючи, що на нього напали. Мовляв, його атакував чоловік на самокаті та намагався вистрілити в спину.

Однак блогер, як стверджується, вихопив у нападника зброю і сам вистрілив у свого кривдника. Відео закінчується на моменті, коли нападника перебинтовують медики, а Домбровський у цей час його ображає, насміхаючись з незграбності "кілера".

Дуже дивна ситуація, яка одночасно з цим легко вписується в епатажну біографію Домбровського.

Увага: відео 18+

Хто такий Домбровський

Стас Домбровський. Фото: Alec Soth/wikimedia.org

Станіслав Домбровський (відоміший як Стас Домбровський) — український актор і блогер, активіст боротьби зі СНІДом, ВІЛ-інфекцією та наркотичною залежністю. Сам він з юності вживав наркотики. Має ВІЛ-позитивний статус. Блогер не приховує свій діагноз і відверто про нього говорить. Крім цього, за даними з відкритих джерел, Домбровський має й низку інших тяжких захворювань, включаючи гепатит та туберкульоз.

У нього сім судимостей за крадіжки та грабежі і загалом у місцях позбавлення волі провів понад 11 років. У в’язниці його було переведено до лікарняної палати "П’ята терапія", а незабаром — "актовано" (звільнено достроково у зв’язку з тяжким станом здоров’я).

Довідка: "П’ята терапія" — це назва, яка згадується, у фільмі-реконструкції Домбровського, де так називається палата, куди поміщали найважчих пацієнтів.

Стверджується, що Стас нібито подолав наркозалежність і повністю змінив свій спосіб життя, почавши займатися поезією та акторством. За даними ЗМІ, також виконував різні піар-акції на замовлення для одіозних бізнесменів та політиків Одеси.

Сім’я

За повідомленням самого Станіслава Домбровського, його батько – Володимир Олександрович Домбровський, художник-бутафор, а мати – Ельжбета Вікторівна Дегурська, художник-костюмер.

Домбровський мав дружину Ольгу, з якою він розлучився. Вона народила йому дочку.

Стас Домбровський із колишньою дружиною Ольгою

Після розлучення блогер почав проживати, за даними My.ua, з ще неповнолітньою Сонею Кулагіною. Нині вони разом виховують двох синів — старшого Марка та молодшого Савву.

Домбровський із Сонею Кулагіною та дитиною

Скандали

В’язниця та наркоманія

Стас Домбровський є одним із найвідоміших і водночас найскандальніших одеситів у сфері культури. У 90-ті роки, як згадує Стас, його манило злочинне життя. Кримінальні справи дозволяли вийти за рамки нудних буднів, бути вищими за інших, стати свого роду "революціонером". Саме тому молодий Домбровський планував розвиватися у цьому напрямі і навіть хотів стати "злодієм у законі". Водночас його наркозалежність вимагала багато грошей.

Доходило навіть до того, що бив людей і забирав у літніх жінок останні гроші. Все тому, що "був боягузливий і ні на що серйозне не був здатний" — згадує Стас. Кримінальні пригоди і призвели до тюремних строків.

Побиття дружини

У 2016 році в соціальній мережі Facebook він опублікував пост із фотографіями, в якому публічно зізнався у побитті дружини.

Конфлікт стався під час прогулянки. Вдаривши дружину, актор отримав від неї здачу, але його голова виявилася "бетонною". "Олю шиють. Я під кабінетом", — повідомив Домбровський, додавши, що цього дня він "поховав свою родину".

Також актор уточнив, що свою дружину він бив неодноразово, зокрема вагітну.

"Кулаком в обличчя", — уточнив одесит.

Спочатку інтернет-користувачі не сильно звернули увагу на цей пост, подумавши, що Стас, який любить привертати увагу епатажними віршами та висловлюваннями, вкотре піариться. Однак незабаром про інцидент розповіла співробітник поліції Зоя Мельник. Жінка виклала у мережу знімки медекспертизи постраждалої, а також зазначила, що Ольга Домбровська неодноразово скаржилася до поліції на жорстоке поводження її чоловіка.

Напад на активіста

У 2019 році відбулася сутичка між екоактивістом Владиславом Балінським та скандальним блогером Стасом Домбровським. Під час бійки ВІЛ-позитивний блогер вкусив активіста за носа.

Бійка сталася під час акції протесту під стінами Одеської ОДА. Обидва активісти брали участь у мітингу проти обрання Віталія Саутенкова головою облради. Якоїсь миті між ними виникла словесна суперечка. Домбровський вкусив Балінського за ніс, а той у відповідь ударив його кулаком в обличчя.

Поліція затримала учасників конфлікту та порушила кримінальні справи.

Стас Домбровський

Владислав Балінський

Кривавий суд

2020 року Домбровський лезом порізав собі горло в залі суду після того, як його відправили до СІЗО за підозрою у хуліганстві*.

Довідка: за даними суду, 20 липня пізно ввечері біля кафе "Віват" в Одесі блогер вдарив учасника бойових дій. Той упав на землю і знепритомнів. Також Домбровський погрожував застосувати сльозогінний газ.

Сам блогер стверджував, що вдарив людину, оскільки нібито заступався за свого товариша Євгена Гавриленка, якого "били біля будинку семеро за те, що він неправильно курив цигарку".

Він назвав справу проти нього сфабрикованою і пояснив це тим, що нещодавно записав відео із критикою президента Володимира Зеленського. На ньому блогер обговорював загибель під Зайцевим на Донбасі українського військового та у нецензурній формі засуджував дії президента.

Довідка: у 2020 році командування операції Об’єднаних сил повідомело, що бойовики понівечили тіло вбитого на Донбасі медика і залишили стікати кров’ю морського піхотинця, якого не змогли евакуювати з поля бою у Зайцевому.

Також блогер звинуватив спецслужби у тому, що вони "зрежисували" захоплення заручників у Луцьку, щоб підняти рейтинги президента.

Втеча та розшук

Після початку повномасштабного вторгнення Стас Домбровський разом із сім’єю виїхав за кордон до Швейцарії. Там він продовжив свою "блогерську" діяльність. У своїх публікаціях Домбровський бездоказово звинувачував українських чиновників та ТОП-силовиків. Станом на 2025 рік більшість соціальних мереж Домбровського заблоковано за деструктивний контент.

Водночас в Україні Домбровський перебуває у розшуку за обвинуваченням за ст.296 Ч.2 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб).

У лютому 2025 року Домбровський записав відеозвернення до українського народу, де вибачався за свої вчинки та розповсюдження деструктивного контенту.

Не перший "напад" і реакція мережі

Менше року тому Домбровський вже повідомляв про замах на себе. Мовляв, під час велопрогулянки його намагалися збити автомобілем, а після скоєння замаху нападники нібито "підірвали машину".

Деякі коментатори вважають, що замахи на Домбровського є постановкою, а сам Домбровський нібито не зав’язав із наркотиками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у охоронця Дуди у Києві помітили спірний знак. У мережі спалахнув скандал.