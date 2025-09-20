Харківський трилер: хто обезголовив суддю Трофімова та його рідних? (фото, відео)

Володимир Трофімов, його дружина, син і невістка стали жертвами жорстокого злочину. Минуло 13 років, але вбивці так і не понесли покарання.

Не всі жорстокі вбивства в Україні розкриті. 15 грудня 2012 року була звичайна субота в Харкові. Місто готувалось до нового року, а судді святкували професійне свято. Для родини судді Трофімова цей день перетворився на суцільний жах та став останнім у житті.

"Телеграф" згадує справу, якій цього грудня минає тринадцятий рік. Суддю Трофімова та членів його родини вбили, обезголовили та забрали голови з собою. Вбивці досі не покарані.

Ранок 15 грудня

Поліції вдалось відновити частину хронології. Близько восьмої ранку суддя, колишній голова Фрунзенського суду Харкова Володимир Трофімов, 58 років, вийшов вигуляти собаку. Він мешкав із дружиною Іриною, сином Сергієм та його цивільною дружиною Марією Зуєвою у квартирі на тоді ще Московському проспекті, 85. Це звичайна багатоповерхівка в Харкові. Коли суддя повернувся додому, за версією слідства, за ним у квартиру могли пройти невідомі. Слідів злому пізніше не знайшли.

Будинок, де вбили суддю Трофімова та його родину

Сам злочин відбувся до обіду

За даними слідства вбивство відбулось з 8 ранку по 10 годину. Від руки вбивці загинули суддя Трофімов, його дружина Ірина 59 років, його син Сергій 30 років та цивільна дружина сина 28-річна Марія Зуєва. Попередньо, їх вбили пострілами в голову, але загинули вони від втрати крові — після вбивства тіла обезголовили. Син судді був обезголовлений ще живим. На те, що вбивці використали саме вогнепальну зброю вказувало те, що у Марії була прострілена долоня. Одна з версій слідства про причини обезголовлення — саме те, що зброя могла бути задіяна в інших злочинах і навести на вбивць. Припускають, що міг бути використаний глушник, адже сусіди нічого не чули.

Жахливу знахідку виявив інший член родини

Близько 13:00 до квартири прийшов пасинок судді, Валерій Завершинський. Його насторожило, що телефони рідних не відповідали. О 13:02 він викликав міліцію. У помешканні правоохоронці побачили чотири тіла без голів.

Слідство було під контролем Києва, та марно

Новина про зухвале вбивство судді у Харкові миттєво дійшла до Києва. Вже наступного дня у Харкові працювали Генпрокурор Віктор Пшонка, міністр МВС Віталій Захарченко та голова СБУ Ігор Калінін. Розслідування оголосили справою №1. Призначили понад 30 експертиз: від судово-медичних до трасологічних. Створили посилену слідчо-оперативну групу.

Спочатку відпрацьовували кілька версій — професійна діяльність судді, полювання за великою нумізматичною колекцією, замовне вбивство чи ритуальне. Поліція навіть оголошувала винагороду — 200 тисяч гривень за інформацію. На 2012 рік це була величезна сума. Затримували навіть відомого кримінального авторитета східного походження Резо, однак його причетність не довели.

За перші місяці розслідування опитали понад 18 тисяч свідків, до жовтня 2013 року справа нараховувала 500 томів. Заговорили про зрушення, коли знайшли частину монет з колекції судді Трофімова. У судді була одна з найбільших у СНД нумізматичних збірок. Її вартість оцінювали у сотні тисяч чи навіть мільйон доларів. Частина зникла, її знайшли на Донеччині у затриманих, але довести зв'язок з вбивством не змогли.

Справа зайшла в глухий кут

До кінця 2013 року правоохоронці допитали понад 40 тисяч людей і провели майже 800 експертиз. Проте результатів не було. У 2014 році прокурори визнали: вбивці невідомі. Востаннє про цю справу публічно згадували у 2018 році. Нацполіція повідомила, що виїжджала за кордон для допитів можливих причетних. Версія, на якій зупинилась поліція — професійна діяльність, адже суддя мав доступ до держтаємниці та мав право розглядати справи, пов'язані зі спецслужбами. Подейкували, що до смерті міг бути причетний радник Януковича Андрій Портнов — його в цьому звинувачувала Тетяна Монтян.

