Українця затримали у Польщі через жахливий злочин: хто він і що зробив

За затриманням українця в Польщі буде його екстрадиція

У Польщі поліцейські заарештували чоловіка, на якого було видано "червоний" ордер Інтерполу. Він розшукувався українською владою за злочини проти сексуальної свободи та подвійне вбивство.

У Польщі українця було визнано винним в керуванні автомобілем у нетверезому стані та створенні небезпечної ситуації на дорозі. Про це повідомляє поліція Республіки Польща.

Польські правоохоронці на залізничній станції Воломін затримали чоловіка, який нічого не підозрював, при виході з поїзда. 41-річний затриманий розшукувався українською владою за злочин проти сексуальної свободи та подвійне вбивство.

У Польщі йому було оголошено звинувачення в керуванні автомобілем у нетверезому стані та створенні загрози безпеці дорожнього руху.

Зловмисника було затримано поліцією, а потім доставлено до прокуратури для порушення справи про екстрадицію. За клопотанням прокурора Варшавсько-Празького району Варшави суд ув’язнив чоловіка під варту на сім діб.

Затримання підозрюваного польськими правоохоронцями

За що чоловіка розшукували в Україні

За інформацією "Телеграфа", затриманий чоловік – українець Французов Олександр Павлович, 1984 року народження, якому у березні було заочно пред’явлено підозру у скоєнні злочинів, передбачених п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб та умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане зі зґвалтуванням) та ч. 4 ст. 152 (Згвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці підозрюють його у вбивстві 40-річної колишньої дружини та її 7-річної доньки від першого шлюбу. Жертв виявили задушеними в одному з приватних будинків Херсона після деокупації міста. Встановлено, що дівчинку також зґвалтували.

За даними слідства, підозрюваний скоїв злочин у липні 2022 року під час тимчасової окупації Херсона російськими військами. Жінка разом із дочкою повернулася до колишнього чоловіка, прагнучи безпеки через військову ситуацію, проте вони обидві стали його жертвами.

