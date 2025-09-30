Украинца задержали в Польше из-за ужасного преступления: кто он и что сделал

За задержанием украинца в Польше последует его экстрадиция

В Польше полицейские арестовали мужчину, на которого был выдан "красный" ордер Интерпола. Он разыскивался украинскими властями за преступления против сексуальной свободы и двойное убийство.

В Польше украинец был признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде и создании опасной ситуации на дороге. Об этом сообщает полиция Республики Польша.

Польские правоохранители на железнодорожной станции Воломин задержали ничего не подозревающего мужчину при выходе из поезда. 41-летний задержанный разыскивался украинскими властями за преступление против сексуальной свободы и двойное убийство.

Задержанный преступник в Польше

В Польше ему были предъявлены обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом виде и создании угрозы безопасности дорожного движения.

Злоумышленник был задержан полицией, а затем доставлен в прокуратуру для возбуждения дела об экстрадиции. По ходатайству прокурора Варшавско-Пражского района Варшавы суд заключил мужчину под стражу на семь суток.

Задержание подозреваемого польскими правоохранителями

За что мужчину разыскивали в Украине

По информации "Телеграфа", задержанный мужчина – украинец Французов Александр Павлович, 1984 года рождения, которому в марте было заочно предъявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух человек и умышленное убийство малолетнего ребенка, соединенное с изнасилованием) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают его в убийстве 40-летней бывшей жены и ее 7-летней дочери от первого брака. Жертвы были обнаружены задушенными в одном из частных домов Херсона после деоккупации города. Установлено, что девочка также была изнасилована.

По данным следствия, подозреваемый совершил преступления в июле 2022 года во время временной оккупации Херсона российскими войсками. Женщина вместе с дочерью вернулась к бывшему мужу, стремясь к безопасности из-за военной ситуации, однако они обе стали его жертвами.

Напомним, в Кривом Роге убили Евгения Понырко — известного в городе самбиста, вице-президента Национальной федерации самбо. Установлено, что нападавший был вооружен автоматом.