У Вінницькій області знайшли вбитими двох школярів: підозрюваний вже затриманий (відео)

У Шаргороді сталося вбивство двох школярів, їхні тіла виявив місцевий житель

У Вінницькій області знайшли вбитими двох дітей. Тіла неповнолітніх Владислава Бевза та Миколи Білика знайшли неподалік міської лікарні міста Шаргород з ножовими пораненнями.

Подія сталась у середу, 10 вересня. Про це повідомив мер міста Володимир Барецький. В офісі генерального прокурора пишуть, що затриманий чоловік, якого підозрюють у вбивстві — вчитель хлопців. Йому лише 23 роки.

Нападник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги.

Готується повідомлення про підозру та клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — йдеться у повідомленні.

Також у мережі пишуть, що це Олександр Пономарьов. За даними місцевих пабліків, мотив вбивства міг бути в особистому конфлікті та булінгу вбитими хлопцями меншого брата вчителя.

Підозрюваний у вбивстві дітей

У Шаргороді, де знайшли тіла двох мертвих школярів, містяни зносять квіти та іграшки. А 10-11 вересня у місті оголошено день жалоби.

Що відомо про вбивство

В місті Шаргород сталась велика трагедія. Неподалік міської лікарні скоєно напад на двох дітей, на жаль, з трагічними наслідками, написав мер міста.

У мережі опублікували відео з місця трагедії. Там працює поліція.

Тіла двох підлітків лежали посеред дороги.

Поліцейські Вінниччини затримали особу, яка може бути причетна до смерті двох неповнолітніх. У повідомленні пресс-служби поліції йдеться, що на лінію 102 надійшов виклик від місцевого жителя про те, що він виявив два тіла з ножовими пораненнями.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, ними виявились учні 10 та 11 класу Шаргородської ТГ.

Город Шаргород в Винницкой области

Зловмисника, який може бути причетний до смерті підлітків, затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини трагедії.

Затримання підозрюваного у вбивстві дітей

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Однак за наявності обтяжуючих обставин, таких як вбивство двох або більше осіб, малолітньої дитини, вагітної жінки або вчинене з особливою жорстокістю, суд може призначити довічне позбавлення волі.

