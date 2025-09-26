Відомого спортсмена розстріляли просто серед вулиці у Кривому Розі. Всі деталі та фото

Євген Понирко помер біля свого будинку

У п'ятницю, 26 вересня, у Кривому Розі вбили президента місцевої федерації самбо Євгена Понирко. Попередньо, у нього стріляли з автомата на Зарічному.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив місцевий Telegram-канал "СВОЇ Кривий Ріг". Поранено ще одного чоловіка.

Місцеві жителі чули 7 пострілів на місці вбивства Євгена Понирка біля його будинку. Також поранення отримав інший чоловік, його госпіталізували медики.

У Покровському районі Кривого Рогу правоохоронці ввели оперативний план "Сирена". У поліції повідомили, що зараз встановлюють особу зловмисника.

На місці вбивства Євгена Понирка перебуває начальник Криворізького районного управління поліції Володимир Васильєв. Також там працюють слідчі, оперативники, кінолог з собакою та інші служби.

"Почули постріли. Якийсь чоловік пробігав і сказав: там хтось стріляє з автомата. Ми швидко схопили дітей та повели їх у під’їзд, бо було страшно", — розповіла місцева жителька.

Перші фото з місця вбивства Євгена Понирка

