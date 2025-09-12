Помста за брата? Соцмережі шукають мотив подвійного вбивства дітей у Шаргороді (фото)

Слідчі перевіряють версії подвійного вбивства школярів у Шаргороді. Підозрюваний — 23-річний колишній учитель англійської, який мав конфлікти з учнями.

У Шаргороді триває розслідування подвійного вбивства школярів, що сталося 10 вересня. Численних ножових поранень завдали двом підліткам учням Шаргородського ліцею № 2 — 15-річному десятикласнику Миколі Білику та 16-річному одинадцятикласнику Владиславу Бевзу. З місця злочину зловмисник утік, але підозрюваного затримали вже за годину.

Це колишній учитель англійської мови, який певний час працював у школі села Копистирин, де раніше навчались діти. За словами начальниці відділу освіти Шаргородської міськради Валентини Гуменюк, стосунки з частиною учнів у нього не склалися: були конфлікти, скарги батьків і навіть виклик поліції. Одного разу під час повітряної тривоги у шкільному укритті він нібито штовхнув учня. Урешті вчитель звільнився за власним бажанням навесні.

Мотиви злочину: від особистої неприязні та агресії до помсти

Тим часом у соцмережах з’явилися чутки про можливу причину трагедії. Користувачі припускають, що у вчителя міг бути особистий мотив помсти: нібито колись ті самі підлітки знущалися з його молодшого брата, і хлопець наклав на себе руки, а винних "відмазали" батьки. За версією коментаторів, саме це могло підштовхнути підозрюваного до розправи. Чутки йдуть далі і вбитим хлопцям приписують зґвалтування, яке нібито зам'яли.

Мати обвинувачуваного вчителя повідомила, що підлітки нібито систематично знущалися з його молодшого брата та провокували конфлікти на уроках. За її словами, хлопці зривали заняття: один з них поводився зухвало, сідав на підвіконня, ігнорував зауваження, а також нібито чіплявся до однокласниці, і тоді її старший син намагався його зупинити. Після цього учень поскаржився матері, яка влаштувала скандал. Жінка каже, що після цього сина почали цькувати: учні навмисно провокували його, приходили додому, стукали у двері та тікали, надсилали образливі повідомлення.

Однак ті, хто знав підозрюваного особисто мають також іншу версію. Дарина Коломієць, що навчалась разом із підозрюваним поділилась спогадами про нього. Вона акцентувала — він неодноразово застосував силу до інших з підліткового віку. Одного з вбитих хлопців навіть ніби то душив при свідках. Щодо можливого булінгу молодшого брата підозрюваного нагадала — діти вчились в одній школі лише 10 днів.

Колись він навіть на мене замахнувся, просто щоб налякати. Я налякалася. Його багато хто боявся. Він з дитинства займався з грушею. А у підлітковому віці, коли ми вчилися в гімназії, то грушею ставали інші. У статті ви можете прочитати про те, як директорка школи, в якій він працював — у Копистирині, закривала очі на скарги дітей, що вчитель англійської використовує ненормативну лексику і фізичні дії щодо учнів. Закінчилося тим, що одного із нині загиблих, він душив. Це було у квітні. При інших дітях і вчителях. Вчителі відбили. Мама Миколи написала заяву. Альоша звільнився зі школи. Є багато і іншого, що я знаю, але то все на рівні чуток. Я вірю, бо знаю Альошу, але розповідати не буду. Чутки про булінг? Типу Микола ображав брата Альоші, коли перевівся у гімназію. Ну, давайте почнемо з того, що сьогодні 10 вересня. То Микола вчився з молодшим братом в одному закладі всього 10 днів. Дарина Коломієць

Односельчани також наголошують — один з дітей напівсирота і перевівся в гімназію після конфлікту з вчителем.

Запобіжний захід обирали за закритими дверима

На початку засідання прокурор Олег Ткаленко та адвокат обвинуваченого Олександр Мацюк попросили провести його в закритому форматі. Суддя Андрій Михайленко підтримав це клопотання — запобіжний захід 23-річному підозрюваному обирали за зачиненими дверима. Причина — масовий розголос та спотворення фактів.

Адвокат наголосив, що в мережі подають недостовірну інформацію про підозрюваного. Він акцентував, що для родин загиблих дітей це поглиблює трагедію.

Обговоренню піддаються поведінка, моральні якості, спосіб навчання та життя неповнолітніх і взаємовідносини з підозрюваним. Зазначене може привести до розголошення відомостей про особисте та сімейне життя та факти, які принижують гідність осіб

Міський голова Шаргорода Володимир Барецький підтвердив, що педагога звільнили "за прояв агресивних дій". Він припускає, що після звільнення вчитель затаїв образу на одного з учнів, із яким конфліктував. За попередньою інформацією, саме цей учень — десятикласник Микола Білик — і став однією з жертв нападу. Другий загиблий, імовірно, опинився поруч випадково, коли вони разом йшли до школи.

Підозрюваного перевірять на психічні розлади

Слідство поки не має чіткої версії мотивів злочину, але розглядає особистий конфлікт між підозрюваним і одним із хлопців. Сам підозрюваний своєї провини не визнає у повному обсязі, заявив керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко. Вінницький міський суд обрав для підозрюваного запобіжний захід — 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі планують призначити додаткову психіатричну експертизу, щоб оцінити його осудність на момент вбивства, адже за менш ніж хвилину він завдав дітям понад 10 ударів. Якщо провину доведуть — загрожує довічне.

