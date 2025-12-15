Рус

Зірку Голлівуду з дружиною знайшли мертвими. Чим вони прославилися та що відомо про вбивцю

Олена Руденко
Мішель Сінгер Райнер та Роб Райнер
За підозрою у вбивстві нікого не затримали

Американський актор і режисер Роб Райнер та його дружина Мішель Сінгер Райнер були знайдені мертвими у своєму будинку Лос-Анджелесі в неділю, 14 грудня. За попередніми даними, пару міг вбити їхній син Нік Райнер.

Що треба знати:

  • Райнер відомий за фільмами "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Мізері" та іншими
  • Ознак насильницького проникнення в будинок подружжя немає
  • ЗМІ з посиланням на джерела в поліції пишуть, що пару міг вбити їхній син, однак ці дані не підтверджені

Як пише PEOPLE, за даними кількох джерел, які спілкувалися з членами родини, батьків міг вбити син, проте офіційних підтверджень цієї інформації немає. Відомо, що поліція допитала 32-річного Ніка.

Зазначається, що 14 грудня, близько 15:30, пожежну службу Лос-Анджелеса (LAFD) викликали до будинку для надання медичної допомоги. Після прибуття вони виявили мертвими 78-річного чоловіка та 68-річну жінку.

З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть Мішель та Роба Райнерів. Ми розбиті горем через цю раптову втрату і просимо вас зберегти конфіденційність у цей неймовірно важкий час, — сказав представник сім'ї

За даними Los Angeles Times, поліція розслідує смерть Райнерів як убивство. Джерела в поліції підтвердили, що з цього приводу допитують одного з членів родини. Ознак насильницького проникнення в будинок немає, додали співрозмовники з правоохоронних органів.

Наразі управління поліції Лос-Анджелеса не розшукує нікого як підозрюваного чи як особу, що цікавить… і ми не будемо цього робити, доки не проведемо розслідування та не рухатимемося далі, — зазначив головний детектив поліції Лос-Анджелеса Алан Гамільтон

Нік Райнер мав проблеми з наркотиками

В інтерв'ю журналу PEOPLE у 2016 році Нік розповів про свою багаторічну боротьбу з наркотичною залежністю. Проблеми почалися ще в підлітковому віці та зрештою призвели до життя на вулиці. Тоді ж він сказав, що "вже давно вдома і ніби звик до Лос-Анджелеса та перебування серед родини".

Боб Райнер помер — що про нього відомо

Протягом 50 років американський актор, режисер, сценарист та продюсер Роб Райнер був пов'язаний із Голлівудом. Він почав кар'єру у кіно, зігравши Майкла "М'юка" Стівіка в культовому ситкомі "Все в родині" (виходив з 1971 по 1979 рік).

Пізніше Роб Райнер став режисером низки фільмів, які здобули популярність — "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Принцеса-наречена" та "Це спинномозкова пункція". У 1986 році Райнер екранізував оповідання Стівена Кінга "Тіло", знявши трилер "Залишся зі мною".

Разом з Джеком Ніколсоном і Томом Крузом у 1993 році Райнер був номінований на "Оскар" за фільм "Кілька хороших хлопців". Однак нагороду віддали вестерну Клінта Іствуда "Непрощений".

З 1971 року Роб 10 років був у шлюбі з акторкою Пенні Маршалл, що знімалася у фільмі "Лаверна і Ширлі". На знімальному майданчику фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі" Райнер познайомився з фотографинею Мішель Сінгер. Пара одружилася у 1989 році.

Мішель займалася продюсуванням фільмів, що знімав Роб протягом останніх 10 років.Зокрема йдеться про стрічки "Шок і трепет", "Альберт Брукс: Захищаючи своє життя" та "Спинномозкова пункція II: Кінець триває" та "Бог і країна".

Як повідомляв "Телеграф", українець, що вижив у Голокості, загинув як герой під час теракту в Австралії 14 грудня. Чоловік намагався захистити дружину.

