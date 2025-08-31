У Києві чоловік загорівся на рейках: моторошне відео потрапило до мережі

На місце викликали "швидку"

У Києві чоловік упав на рейки електрички, де його вдарило струмом. Повідомляється, що він дуже обгорів.

Відповідні відеозаписи розлетілися по місцевих telegram-каналах. Зазначається, що інцидент стався у Дарницькому районі столиці.

Як постраждалий потрапив на рейки невідомо, на місце викликали лікарів "швидкої допомоги". На одному з відео, яке оприлюднив "Київський движ", видно, як чоловік горить на рейках.

На іншому відео показано, що його вже витягли на платформу. Зважаючи на все, він живий, але наскільки серйозними виявилися його ушкодження оцінити складно. Як видно на кадрах, поряд опинилися військовослужбовці, які намагалися допомогти йому до того, як прибудуть лікарі.

На ще одному знімку видно, що в нього згорів верхній одяг та волосся. Судячи з червоних ділянок на тілі, він отримав опіки м’яких тканин.

Чоловік упав на рейки у Києві

