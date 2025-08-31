В Киеве мужчина загорелся на рельсах: жуткое видео попало в сеть

На место вызвали "скорую"

В Киеве мужчина упал на рельсы электрички, где его ударило током. Сообщается, что он сильно обгорел.

Соответствующие видеозаписи разлетелись по местным telegram-каналам. Отмечается, что инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

Как пострадавший попал на рельсы неизвестно, к месту вызвали врачей скорой помощи. На одном из видео, которое обнародовал "Киевский движ", видно как мужчина горит на рельсах.

На другом видео показано, что его уже вытащили на платформу. Судя по всему, он жив, но насколько серьезными оказались его повреждения оценить сложно. Как видно на кадрах, рядом оказались военнослужащие, которые пытались ему помочь до того, как прибудут врачи.

На еще одном снимке видно, что у него сгорела верхняя одежда и волосы. Судя по красным участкам на теле, он получил ожоги мягких тканей.

Мужчина упал на рельсы в Киеве

