Зарізали та намагались спалити. В Бельгії сталось моторошне вбивство українки і її 6-річної доньки (фото)

Батько сім'ї воює в Україні

У Бельгії вбили 46-річну українку та її 6-річну доньку. Обидві мають ножові поранення, а місце злочину підпалили.

Про це пише VRT. Зазначається, що інцидент стався 6 червня зранку у місті Хаасроде.

Як повідомляє слідство, приблизно о 9:30 надійшло повідомлення до пожежної служби про займання у в будинку священника на вулиці Мілсестраат у Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле. По прибуттю рятувальники зафіксували, що з вікон першого поверху валив густий дим. Саме там проживала матір з донькою.

Після ліквідації займання, під час дослідження території будинку, пожежники виявили двох постраждалих: матір та доньку.

"На момент прибуття жінка вже була мертвою. Дівчину реанімували, але зрештою вона також померла. На тілах обох постраждалих були ножові поранення. Прокуратура Лювена розпочала розслідування подвійного вбивства", – пише видання.

Пожежна експертиза в рамках слідства підтвердила, що займання в будинку було влаштовано навмисно. За даними слідства, загибла жінка і дитина — українки, що проживали в Бельгії вже 3 роки. Батько загиблої дівчинки воює на фронті в Україні, у жінки також є 16-річний син, який на момент пожежі навчався у школі. За ним зараз наглядають спеціальні служби.

Розпочате досудове розслідування вбивства. Поліція з'ясовує усі обставини злочину.

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