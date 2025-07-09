Автобус з дітьми злетів у кювет та перекинувся на Львівщині: що з постраждалими (фото)

Легковик розтрощено вщент

У середу, 9 липня, у Львівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та автобуса с дітьми.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області. Інцидент стався 20:15 поблизу села Родатичі.

Коли рятувальники з м. Городка, м. Судової Вишні та м. Львова дісталися до місця події, то виявили автобус перекинутим на бік у кюветі. Як видно на фото, легковик розбито вщент.

Співробітники ДСНС дістали з автобуса двох жінок і передали їх медикам для подальшого огляду. Також в повідомленні зазначається, що діти залишили автобус самостійно.

За інформацією пресслужби, наразі дані щодо постраждалих уточнюються, а причини та обставини зіткнення встановлюють правоохоронці.

Після заткнення автобус впав у кювет на перекинувся

На місце події приїхали відповідні служби з кількох міст

Легковик відновленню не підлягає

Раніше ми писали, що поблизу села Синява, що на Тернопільщині, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули люди. За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль та легковик.

Також стало відомо, що власник розбитого у Києві Bentley Bentayga не отримає €300 тис. компенсації. Раніше повідомлялося, що він у першу чергу кинувся обмивати коштовну покупку, а оформлення страховки необачно відклав на потім.