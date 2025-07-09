Автобус с детьми слетел в кювет и перевернулся во Львовской области: что с пострадавшими (фото)

Легковушка разбита вдребезги

В среду, 9 июля, во Львовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области. Инцидент произошел около 20:15 вблизи села Родатичи.

Когда спасатели из Городка, Судовой Вишни и Львова добрались до места происшествия, то обнаружили автобус опрокинутым на бок в кювете. Как видно на фото, легковушка разбита вдребезги.

Сотрудники ГСЧС достали из автобуса двух женщин и передали их медикам для дальнейшего осмотра. Также в сообщении говорится, что дети покинули автобус самостоятельно.

По информации пресс-службы, данные по пострадавшим уточняются, а причины и обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.

После столкновения автобус упал в кювет и перевернулся

На место происшествия приехали соответствующие службы из нескольких городов

Легковушка не подлежит восстановлению

Ранее мы писали, что вблизи села Синява Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

Также стало известно, что владелец разбитого в Киеве Bentley Bentayga не получит 300 тыс. евро компенсации. Ранее сообщалось, что он в первую очередь бросился обмывать дорогостоящую покупку, а оформление страховки опрометчиво отложил на потом.