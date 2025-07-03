В окупованому Луганську підірвали псевдомера: стало відомо, хто стоїть за цим (фото, відео)

Одна луганчанка поділилася подробицями вибуху в місті

У четвер, 3 липня, в окупованому Луганську стався вибух, у результаті якого загинула одна людина, ще троє — дістали поранення. Ймовірно, причиною стала детонація вибухового пристрою, про що заявляють місцеві пропагандисти.

Серед загиблих, як виявилось, ексголова так званої адміністрації Луганська — Маноліс Пілалов. Згодом стало відомо, що ліквідувала Пілавова СБУ, про це Суспільному повідомили джерела в Службі безпеки.

На місці вибуху у Луганську працюють "правоохоронці", які встановлюють обставини події.

Що відомо про загиблого

Маноліс Пілавов

Маноліс Пілавов народився 23 березня 1964 року. Проросійський політик і колаборант, який співпрацює з Росією, а також футбольний функціонер. Він обіймав посаду першого заступника міського голови Луганська до 2014 року та був президентом Федерації футболу міста. За освітою — інженер-будівельник. Був членом Партії регіонів.

У період із вересня по листопад 2009 року очолював футбольний клуб "Зоря" (Луганськ).

Слідче управління СБУ в Луганській області оголосило його в розшук за статтею 258 Кримінального кодексу України як активного учасника незаконного збройного формування. Крім того, чоловік виконував функції так званого "голови адміністрації міста Луганськ".

Деталі вибуху

За даними видання ТРИБУН, вранці 3 липня пролунав потужний вибух, який було чутно в центрі міста. Відомо, що це сталося на вулиці Тараса Шевченка — неподалік краєзнавчого музею, де саме відкривали виставку, присвячену операції "Потік" (відомій також як "Труба").

Окупаційна "адміністрація" офіційно підтвердила загибель однієї людини внаслідок вибуху, а також повідомила про трьох поранених, серед яких — одна особа перебуває у важкому стані.

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Що спричинив вибух у Луганську

Що спричинив вибух у Луганську

Жителька Луганська в місцевому чаті розповіла, що нібито одна жінка разом із кількома чоловіками намагалися пронести вибуховий пристрій до будівлі, проте він спрацював раніше, ніж планувалося.

Скриншот коментаря про вибух у Луганську

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі оприлюднили відеозапис вибуху автомобіля екскерівника виправної колонії в Оленівці Сергія Євсюкова. На кадрах видно, як машина розірвалася на шматки.