В оккупированном Луганске взорвали псевдомэра: стало известно, кто стоит за этим (фото, видео)

Одна луганчанка поделилась подробностями взрыва в городе

В четверг, 3 июля, в оккупированном Луганске произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения. Вероятно, причиной явилась детонация взрывного устройства, о чем заявляют местные пропагандисты.

Среди погибших, как оказалось, экс-председатель так называемой администрации Луганска – Манолис Пилалов. Впоследствии стало известно, что ликвидировала Пилавова СБУ, об этом сообщили Суспильному источники в Службе безопасности.

На месте происшествия в Луганске работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Что известно о погибшем

Манолис Пилавов

Манолис Пилавов родился 23 марта 1964 года. Пророссийский политик и коллаборант, сотрудничающий с Россией, а также футбольный функционер. Он занимал должность первого заместителя городского головы Луганска до 2014 года и был президентом Федерации футбола города. По образованию – инженер-строитель. Являлся членом Партии регионов.

В период с сентября по ноябрь 2009 года возглавлял футбольный клуб "Заря" (Луганск).

Следственное управление СБУ в Луганской области объявило его в розыск по статье 258 Уголовного кодекса Украины как активного участника незаконного вооруженного формирования. Кроме того, мужчина выполнял функции так называемого "главы администрации города Луганск".

Детали взрыва

По данным издания ТРИБУН, утром 3 июля раздался мощный взрыв, который был слышен в центре города.

Оккупационная "администрация" официально подтвердила гибель одного человека в результате взрыва, а также сообщила о трех раненых, среди которых один человек находится в тяжелом состоянии.

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Что вызвал взрыв в Луганске

Что вызвал взрыв в Луганске

Жительница Луганска в местном чате рассказала, что якобы одна женщина вместе с несколькими мужчинами пытались пронести взрывное устройство в здание, однако оно сработало раньше, чем планировалось.

Скриншот комментария о взрыве в Луганске

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети обнародовали видеозапись взрыва автомобиля экскеровщика исправительной колонии в Еленовке Сергея Евсюкова. На кадрах видно, как машина разорвалась в клочья.