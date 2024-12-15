З’явилося відео підриву машини ексначальника Оленівської колонії у Донецьку

На кадрах є цікавий момент

У мережі з’явилося відео підриву автомобіля колишнього начальника виправної колонії у Оленівці Сергія Євсюкова. На ньому видно, як транспортний засіб розлетівся на частини.

У ролику можна помітити, що за якийсь час до події невідомий чоловік відходить від позашляховика Toyota Land Cruiser. Відповідне відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram у неділю, 15 грудня.

Варто додати, що в результаті вибух Євсюков загинув, а його дружина, яка знаходилася в машині, зазнала серйозної травми. РосЗМІ пишуть, що їй відірвало ногу.

Водночас ФСБ повідомляють про нібито затримання чоловіка, який міг встановити вибуховий пристрій під днищем машини Євсюкова і привести його в дію дистанційно.

Сам він каже, що нібито діяв за завданням українських спецслужб. Слідчий комітет РФ заявив, що за виконання цієї операції чоловік нібито мав отримати 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про ліквідованого в Донецьку ексначальника "Оленівки". Він раніше був начальником тієї самої сумнозвісної колонії, де катували та вбили десятки українських полонених.