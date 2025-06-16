Смертельна аварія під Києвом: що сталося на трасі поблизу Лісників (фото)

У поліції розповіли, як, ймовірно, все було

На Новообухівській трасі поблизу села Лісники сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок події загинула одна людина.

Про це повідомляє поліція Київської області. За попередніми даними, 39-річний водій автомобіля Renault Laguna не впорався з керуванням і зіткнувся з Renault Trafic, за кермом якого перебував 28-річний чоловік.

У момент зіткнення останній виконував маневр повороту ліворуч. Унаслідок потужного удару водій Renault Laguna загинув на місці події.

На місці ДТП працюють правоохоронці Обухівського районного управління поліції та слідчі Київщини. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

"Слідчі слідчого управління поліції Київської області відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція встановлює всі обставини трагедії.

Аварія в Лісниках

Наслідки ДТП

Нагадуємо, днями у столиці сталась аварія на Голосіївському проспекті, де перекинувся пасажирскький мікроавтобус. ДТП зняли між станціями метро "Голосіївська" та "Деміївська". Троє людей постраждали внаслідок зіткнення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві автівка влетіла у підземний перехід. Попередньо, водій був напідпитку, адже "попередньо хильнув для хоробрості".