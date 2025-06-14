Військовий заявив про побиття та знущання у бригаді ЗСУ. Що каже командування (фото та відео)

Командири заперечують порушення

Військовий заявив про побиття та знущання з підлеглих, він стверджує, що це відбувалося у 57-й окремій мотопіхотній бригаді у період з травня 2024 року по січень 2025 нібито за наказом командування. В батальйоні заперечують його слова та називають дискредитацією ЗСУ.

Як розповів "Суспільному" мобілізований з Кіровоградської області, у травні 2024 року він підписав контракт та приєднався до 57-ої бригади. Вона несла службу на Харківщині.

Що сталося — зі слів військового Руслана

"Як тільки ми приїхали, командування було начебто нормальне. Потім вони почали відмовляти у лікуванні. Виплати за підписання контракту я не отримав, у нас в бригаді ніхто не отримав ні копійки, крім зарплати. Хлопці чекають на бойові, але командування пішло іншим шляхом – вони почали застосовувати фізичну силу: бити військових, катати в багажниках. У командирів є визначені військовослужбовці, яких вони просять, щоб вони били", — стверджує чоловік.

Він надав фото, на яких, як він стверджує, сліди побиття у бригаді на тілі його побратима. Кадри, за його твердженням, зроблено у 2025 році у Харківській області.

Зі слів Руслана, це - побитий побратим

У січні цього року Руслан пішов у СЗЧ (самовільно залишив військову частину) та зараз переховується. За його словами, це вже вдруге з початку служби. Вперше він залишив службу у жовтні 2024, як стверджує — мав операцію на нозі, лікувався своїм коштом та повернувся до служби. Лікарі виявили в нього кисту в районі голови, розповів військовий. За його словами, він повідомив про це командиру але той, нібито відмовляв йому у лікуванні.

"Коли я говорив, що в постійно болить голова, мені погано, що потрібно зробити МРТ мене направили у медичну роту за направленням до лікаря. Медрота відмовила, посміялися, не дали ніякого направлення", — каже чоловік.

Він стверджує, що йому стало гірше і тоді медики відвезли його у місто Чугуїв Харківської області. Далі, за його словами, чоловіка почали "ганяти" по лікарнях Харкова.

"В одній з лікарень оперуючий лор-хірург сказав – потрібна операція, потрібно видаляти, через це головні болі. Але все тільки через командира. Посміявся і сказав: "Ти ж розумієш, командир не дасть добро". Командування там вирішує все, тобто, як скаже, так все і буде. Вони і в лікарні телефонують, щоб лікарі не надавали лікування", — розповів військовий.

Після лікарні він не повернувся до частини та був вдома. Через місяць зателефонував замполіт частини та запропонував повернутися на службу. Він погодився та 10-11 січня повернувся в частину. Проте там він пробув лише добу.

"Побачив, як далі б’ють хлопців, вони побиті, є відеозаписи. В нас був випадок, коли хлопцю з військової поліції машину спалили, бо він хлопців постійно б’є. Тому наступного дня, як тільки стемніло я розвернувся і пішов. Тому що мені почали надходити погрози, бо я в СЗЧ був. Вирішили мене провчити, один підійшов і сказав: "Я тебе заріжу". Багато хто з хлопців говорили, що замполіт до мене підсилає, щоб мене провчили за СЗЧ", — стверджує чоловік.

Він звернувся до правоохоронних органів

За його словами, в лютому він звернувся до відповідних органів (генеральної прокуратури, Служби безпеки України, уповноваженого з прав людини, Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу президента) із заявами про порушення в частині. Чоловік стверджує, що відповіді, які він отримував, жодним чином не допомогли усунути проблему.

"Департамент у межах компетенції розглянув ваше звернення щодо можливої протиправної діяльності командування військової частини А 1736. Ознак вчинення злочинів, розслідування яких віднесли до компетенції Служби безпеки, не встановили", — таку відповідь військовий отримав з департаменту військової контррозвідки Служби безпеки.

Як стверджує чоловік, після звернень з ним зв’язувався працівник контррозвідки. Він нібито закликав його мовчати про порушення в частині.

"Він мені почав натякати, щоб я ні з ким не розмовляв. І якщо мені будуть телефонувати з тих інстанцій, куди я понаписував, щоб я не давав ніяких показів. Хлопців вони залякують, їм заборонили зі мною спілкуватися", — стверджує він.

За його словами, коли командування дізналося, що відео із побиттям потрапило до нього, у його побратимів з частини, нібито відібрали телефони. Чоловік каже, що готовий повернутися на службу, проте в іншу частину — "з нормальними умовами і відношенням". Проте йому, каже він, погрожують відповідальністю за порушення контракту.

У частині заперечують побиття та знущання

Заступник командира спецбатальйону "Шквал" (позивний Палич), де проходив службу чоловік, заперечив інформацію про побиття військовослужбовців. За його словами, ці факти "не знайшли свого підтвердження".

"Своїми діями він дискредитує ЗСУ. Батальйон, в якому він служив, складається з людей, які раніше засуджені і відбували покарання в місцях позбавлення волі", — прокоментував заступник командира.

Він стверджує, що у батальйоні військовий пробув два місяці. Жодного разу не виходив на бойове завдання та весь цей час перебував на лікуванні.

"Руслан неодноразово засуджений, переважно за шахрайство. Нині маємо інформацію, що він перебуває за кордоном. Тобто, нелегально перетнув кордон України", — сказав військовий.

За його словами, з приводу оприлюднених фотографій та відео спілкувався з військовослужбовцями. Вони нібито відповіли, що хотіли підняти активність у себе на сторінці у соцмережі.

"Це жартівливого характеру відео про багажник. Пояснення від інших військовослужбовців було таке саме. Він його надав як мені, так і офіційним представникам слідчих органів", — каже "Палич".

Він пояснив всі фото та відео, на яких нібито докази знущання з підлеглих в частині. За словами "Палича", його та військових підрозділу викликали на допит.

"Питання були вичерпані, на разі питань до керівництва батальйону немає", — зазначив він.

Речник територіального управління державного бюро розслідувань у місті Полтава Олександр Білка повідомив, що за результатами звернення Руслана, слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за частиною п'ятою статті 426-1 Кримінального кодексу України. Це — перевищення військово службовою особою влади чи службових повноважень. Триває слідство, але отримати покази заявника неможливо, адже його немає у частині. Викладені ним факти вивчаються.

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