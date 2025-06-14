Военный заявил об избиении и издевательствах в бригаде ВСУ. Что говорит командование (фото и видео)

Командиры отрицают нарушения

Военный заявил об избиении и издевательствах над подчиненными, он утверждает, что это происходило в 57-й отдельной мотопехотной бригаде в период с мая 2024 по январь 2025 якобы по приказу командования. В батальоне отрицают его слова и называют дискредитацией ВСУ.

Как рассказал "Суспільному" мобилизованный из Кировоградской области, в мае 2024 года он подписал контракт и присоединился к 57-й бригаде. Она несла службу в Харьковской области.

Что произошло — по словам военного Руслана

"Как только мы приехали, командование было вроде бы нормальное. Потом они начали отказывать в лечении. Выплаты за подписание контракта я не получил, у нас в бригаде никто не получил ни копейки, кроме зарплаты. Парни ждут боевые, но командование пошло другим путем — они начали применять физическую силу: бить военных, бить военных, катать в багажниках. У командиров есть определенные военнослужащие, которых они просят, чтобы они избивали", — утверждает мужчина.

Он предоставил фото, на которых, как он утверждает, следы избиения в бригаде на теле его побратима. Кадры, по его утверждению, сделаны в 2025 году в Харьковской области.

По словам Руслана, это – избитый побратим

В январе этого года Руслан ушел в СОЧ (самовольно оставил воинскую часть) и сейчас скрывается. По его словам, это уже второй раз с начала службы. Впервые он оставил службу в октябре 2024, как утверждает, имел операцию на ноге, лечился за свой счет и вернулся в службу. Врачи обнаружили у него кисту в районе головы, рассказал военный. По его словам, он сообщил об этом командиру, но тот, якобы отказывал ему в лечении.

"Когда я говорил, что у постоянно болит голова, мне плохо, что нужно сделать МРТ меня направили в медицинскую роту по направлению к врачу. Медрота отказала, посмеялись, не дали никакого направления", — говорит мужчина.

Он утверждает, что ему стало хуже, и тогда медики отвезли его в город Чугуев Харьковской области. Далее, по его словам, мужчину начали "гонять" по больницам Харькова.

"В одной из больниц оперирующий лор-хирург сказал — нужна операция, нужно удалять, поэтому головные боли. Но все только из-за командира. Посмеялся и сказал: "Ты же понимаешь, командир не даст добро". Командование там решает все, то есть как скажет, так все и будет. Они и в больнице звонят, чтобы врачи не предоставляли лечение", — рассказал военный.

После больницы он не вернулся в часть и был дома. Через месяц позвонил по телефону замполит части и предложил вернуться на службу. Он согласился и 10-11 января вернулся в часть. Однако там он пробыл только сутки.

"Увидел, как дальше бьют парней, они избиты, есть видеозаписи. У нас был случай, когда парня из военной полиции машину сожгли, потому что он ребят постоянно бьет. Поэтому на следующий день, как только стемнело, я развернулся и ушел. Потому что мне начали поступать угрозы, потому что я в СЗЧ был. Решили меня проучить, один подошел и сказал: "Я тебя зарежу". Многие ребята говорили, что замполит ко мне посылает, чтобы меня проучили за СЗЧ", — утверждает мужчина.

Он обратился в правоохранительные органы

По его словам, в феврале он обратился в соответствующие органы (генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, уполномоченный по правам человека, Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис президента) с заявлениями о нарушениях в части. Мужчина утверждает, что ответы, которые он получил, не помогли устранить проблему.

"Департамент в рамках компетенции рассмотрел ваше обращение о возможной противоправной деятельности командования воинской части А 1736. Признаков совершения преступлений, расследование которых отнесено к компетенции Службы безопасности, не было установлено", — такой ответ военный получил из департамента военной контрразведки Службы безопасности.

Как утверждает мужчина, после обращений с ним связывался работник контрразведки. Он якобы призывал его молчать о нарушениях в части.

"Он мне начал намекать, чтобы я ни с кем не разговаривал. И если мне будут звонить по телефону из инстанций, куда я понаписывал, чтобы я не давал никаких показаний. Парней они запугивают, им запретили со мной общаться", — утверждает он.

По его словам, когда командование узнало, что видео с избиением попало к нему, у его побратимов по части, якобы отобрали телефоны. Мужчина говорит, что готов вернуться на службу, однако в другую часть — "с нормальными условиями и отношением". Однако ему, говорит он, угрожают ответственностью за нарушение контракта.

В части отрицают избиения и издевательства

Заместитель командира спецбатальона "Шквал" (позывной Палыч), где проходил службу мужчина, отрицает информацию об избиении военнослужащих. По его словам, эти факты "не нашли своего подтверждения".

"Своими действиями он дискредитирует ВСУ. Батальон, в котором он служил, состоит из людей, ранее судимых и отбывавших наказание в местах лишения свободы", — прокомментировал заместитель командира.

Он утверждает, что в батальоне военный пробыл два месяца. Ни разу не выходил на боевое задание и все это время находился на лечении.

"Руслан неоднократно осужден, преимущественно за мошенничество. Сейчас располагаем информацией, что он находится за границей. То есть нелегально пересек границу Украины", — сказал военный.

По его словам, по поводу обнародованных фотографий и видео он общался с военнослужащими. Они якобы ответили, что хотели поднять активность у себя на странице в соцсети.

"Это шутливый характер видео о багажнике. Объяснение от других военнослужащих было такое же. Он его предоставил как мне, так и официальным представителям следственных органов", — говорит "Палыч".

Он объяснил все фото и видео, на которых якобы подтверждения издевательств над подчиненными в части. По словам "Палыча", его и военных подразделения вызвали на допрос.

"Вопрос был исчерпан, на данный момент вопросов к руководству батальона нет", — отметил он.

Представитель территориального управления государственного бюро расследований в городе Полтава Александр Белка сообщил, что по результатам обращения Руслана, следователи ГБР открыли уголовное производство по части пятой статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Это превышение военно служебным лицом власти или служебных полномочий. Продолжается следствие, но получить показания заявителя невозможно, ведь его нет в части. Изложенные им факты изучаются.

Как сообщал "Телеграф", во Львовской области группа людей избила старшего солдата территориального центра комплектования (ТЦК) Нестора Дидика. Мужчину госпитализировали с переломами и гематомами.