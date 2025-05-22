Били ногами по голові. На Львівщині 8 чоловіків напали на ветерана, який служить у ТЦК

Військового госпіталізувала швидка

У Львівській області група людей побила старшого солдата територіального центру комплектування (ТЦК) Нестора Дидика. Чоловіка госпіталізували з переломами та гематомами.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП. Зазначається, що інцидент стався 21 травня близько 23:00 у місті Новий Розділ.

За даними ТЦК, на проспекті Шевченка Дидик попросив цивільного пред'явити для перевірки військово-обліковий документ. На що у відповідь він отримав хамство та образи. Однак вже через кілька хвилин на працівника ТЦК напало 8 осіб, які почали його бити. Дидика повалили на землю та нанесли кілька ударів по голові.

"Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої. На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз лікарями наразі встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Наразі за фактом нападу на працівники ТЦК поліція відкрила кримінальне провадження по 122 статті Кримінального кодексу України.

Що відомо про Нестора Дидика

Це військовослужбовець, який почав свій шлях захисту Україну з Майдану. Однак у лютому 2022 року пішов добровольцем на фронт. Воював у складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ на Донеччині, Луганщині і Харківщині. За станом здоров’я його перевели на службу в ТЦК та СП.

Нагадаємо, нещодавно у Луцьку чоловік напав із ножем на військовослужбовця ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україною пронеслась моторошна хроніка інцидентів з ТЦК.