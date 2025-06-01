На Тернопіллі чоловік забив до смерті безхатька через малину: як його покарав суд

Чоловік забив палицею безхатька до смерті з дикої причини

У Тернополі апеляційний суд підтвердив вирок органу правосуддя попередньої інстанції. Він залишив без змін покарання у вигляді 8 років позбавлення волі щодо жителя Почаєва, який убив безпритульного через жменю малини.

Про це повідомляє обласна прокуратура. Засуджений кілька разів ударив свою жертву палицею по тілу та голові.

"Прокурор довів у суді, що мешканець м. Почаєва, перебуваючи в занедбаному складському приміщенні колишньої фабрики, кілька разів ударив дерев’яною палицею по тілу і по голові безхатька, котрий на той час там проживав. Заподіяні тілесні ушкодження стали причиною смерті потерпілого. Приводом для з’ясування стосунків між чоловіками була зірвана безхатьком малина з кущів винуватця бійки", — йдеться у публікації.

Таким чином, згідно з рішенням суду, мешканець Почаєва проведе у в’язниці 8 років. Вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, у справі вбивства колишнього радника Януковича Андрія Портнова розглядається версія про можливу причетність міжнародного наркокартелю "Хімпром". Характер злочину – зухвалий та публічний – може свідчити про причетність угруповання, відомого агресивними методами тиску на опонентів.