На Тернопольщине мужчина забил до смерти бездомного из-за малины: как его наказал суд

Мужчина забил палкой бездомного до смерти по дикой причине

В Тернополе апелляционный суд подтвердил приговор органа правосудия предыдущей инстанции. Он оставил без изменений наказание в виде 8 лет лишения свободы в отношении жителя Почаева, который убил бездомного из-за горсти малины.

Об этом сообщает областная прокуратура. Осужденный несколько раз ударил свою жертву палкой по телу и голове.

"Прокурор доказал в суде, что житель г. Почаева, находясь в заброшенном складском помещении бывшей фабрики, несколько раз ударил деревянной палкой по телу и по голове проживавшего в то время бездомного. Нанесенные телесные повреждения стали причиной смерти потерпевшего. Поводом для выяснения отношений между мужчинами была сорвана бездомным малина с кустов виновника драки", – говорится в публикации.

Таким образом, согласно решению суда, житель Почаева проведет в тюрьме 8 лет. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, по делу убийства бывшего советника Януковича Андрея Портнова рассматривается версия о возможной причастности международного наркокартеля "Химпром". Характер преступления – дерзкий и публичный – может свидетельствовать о причастности группировки, известной агрессивными методами давления на оппонентов.