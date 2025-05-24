Через НМТ наклав на себе руки? В ужгородському гуртожитку сталась жахлива трагедія (відео)

Юнак залишив записку

В Ужгороді студент вистрибну з 6-го поверху гуртожитку після НМТ. Юнак помер під час реанімації лікарів. Він залишив записку.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола. За його даними, студент вчився у культурно-освітньому коледжі.

"Хлопець був родом із Хуста, навчався на 2-му курсі театрального відділення. Сьогодні (24 травня — ред.) він складав національний мультипредметний тест (НМТ) в Ужгородській школі №1 на набережній Незалежності", — йдеться у повідомленні.

Один з хлопців, що стояли біля тіла юнака, припустив, що причиною могла стати невдала здача іспиту. Адже останні слова другокурсника, який наклав на себе руки: "Я, напевно, не здав це. Не здав НМТ…"

Відомо, що медики намагались врятували хлопця, але він помер. Його мати вже викликали в Ужгород з Хуста. Обставини трагедії з'ясовуються, але у кімнаті студента знайшли записку.

"Після трагедії в Ужгороді, де студент театрального відділення культосвітнього коледжу вистрибнув із 6-го поверху гуртожитку, з’явилась нова інформація. У кімнаті хлопця знайшли його телефон. У чохлі — аркуш із написаним паролем від смартфона та коротким повідомленням: "Там все знайдете"", — пише журналіст.

Він припускає, що записка свідчить про планування самогубства. Поліція вже розпочала розслідування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у справі самогубства підлітків, які стрибнули з будинку, тримаючись за руки, у Львові знайшли дивні обставини.