Из-за НМТ покончил с собой? В ужгородском общежитии произошла ужасная трагедия (видео)

Юноша оставил записку

В Ужгороде студент выпрыгну с 6-го этажа общежития после НМТ. Юноша скончался во время реанимации врачей. Он оставил записку.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола. По его данным, студент учился в культурно-просветительном колледже.

"Парень был родом из Хуста, учился на 2-м курсе театрального отделения. Сегодня (24 мая — ред.) он сдавал национальный мультипредметный тест (НМТ) в Ужгородской школе №1 на набережной Независимости", — говорится в сообщении.

Один из парней, стоявших у тела юноши, предположил, что причиной могла стать неудачная сдача экзамена. Ведь последние слова второкурсника, который покончил с собой: "Я, наверное, не сдал это. Не сдал НМТ…"

Известно, что медики пытались спасти парня, но он скончался. Его мать уже вызвали в Ужгород из Хуста. Обстоятельства трагедии выясняются, но в комнате студента обнаружили записку.

"После трагедии в Ужгороде, где студент театрального отделения культурно-просветительского колледжа выпрыгнул с 6-го этажа общежития, появилась новая информация. В комнате парня нашли его телефон. В чехле — лист с написанным паролем от смартфона и кратким сообщением: "Там все найдете" , — пишет журналист.

Он предполагает, что записка свидетельствует о планировании самоубийства. Полиция уже приступила к расследованию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в деле самоубийства подростков, прыгнувших с дома, держась за руки, во Львове нашли странные обстоятельства.