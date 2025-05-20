Школяр влаштував різанину у Фінляндії, є поранені (відео)

Хлопець нібито планував напад пів року

У школі містечка Пірккала у Фінляндії учень напав із ножем на трьох дівчат, які також навчаються у цьому закладі. Все, що відбувається, він знімав на відео.

Про це повідомляє Yle. Зазначається, що наразі життя дівчат нічого не загрожує, але вони отримали поранення. Поліція підозрює у їхньому нанесенні 16-річного підлітка.

ЗМІ пишуть, що перед тим, як вчинити ці дії, хлопець нібито опублікував у мережі маніфест, де пояснює свої мотиви та причини. Однак поки що не повідомляється, про що саме йдеться.

У поліцію повідомлення про подію надійшло о 10:42. Незабаром до школи прибули шість машин швидкої допомоги та не менше семи поліцейських автомобілів. Приблизно о 12:30 із будівлі почали випускати учнів.

Скріншот: Yle

У деяких ЗМІ пишуть, що хлопець планував напад щонайменше пів року за допомогою ChatGPT. Учня нібито обтяжувало почуття самотності, він також заявив, що він не має друзів і не хоче їх заводити. Однак точної інформації наразі про його мотиви немає.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен вважає інформацію про напад у школі Пірккала вкрай тривожною.

"Поліція обов’язково надасть інформацію, коли вона матиме час. "Звичайно, це вкрай тривожна інформація, якщо наша молодь нападає на школи", — зазначив міністр.

За словами Рантанена, варто розглянути, що може зробити влада, щоб завадити молодим людям носити холодну зброю.

"Я думаю, що це також обов’язок батьків — стежити за тим, щоб їхні діти не носили з собою ножів", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пирятинському ліцеї №6 на Полтавщині раптово помер 13-річний хлопець — він знепритомнів під час уроку фізкультури.