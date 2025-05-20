Школьник устроил резню в Финляндии, есть раненые (видео)

Парень якобы планировал нападение полгода

В школе городка Пирккала в Финляндии ученик напал с ножом на трех девушек, которые также учатся в этом заведении. Все происходящее он снимал на видео.

Об этом сообщает Yle. Отмечается, что в настоящее время жизням девушек ничего не угрожает, но они получили ранения. Полиция подозревает в их нанесении 16-летнего подростка.

СМИ пишут, что перед тем, как совершить эти действия парень якобы опубликовал в сети манифест, где объясняет свои мотивы и причины. Однако пока не сообщается, о чем именно идет речь.

В полицию сообщение о происшествии поступило в 10:42. Вскоре к школе прибыли шесть машин скорой помощи и не менее семи полицейских автомобилей. Примерно в 12:30 из здания начали выпускать учеников.

Скриншот: Yle

В некоторых СМИ пишут, что парень планировал нападение минимум полгода с помощью ChatGPT. Ученика якобы тяготило чувство одиночества, он также заявил, что у него нет друзей и он не хочет их заводить. Однако точной информации на данный момент о его мотивах нет.

Министр внутренних дел Мари Рантанен считает информацию о нападении в школе Пирккала крайне тревожной.

"Полиция обязательно предоставит информацию, когда у нее будет время. "Конечно, это крайне тревожная информация, если наша молодежь нападает на школы", — отметил министр.

По словам Рантанена, стоит рассмотреть, что могут сделать власти, чтобы помешать молодым людям чаще носить холодное оружие.

"Я думаю, что это также обязанность родителей – следить за тем, чтобы их дети не носили с собой ножи", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пирятинском лицее №6 на Полтавщине внезапно умер 13-летний парень — он потерял сознание во время урока физкультуры.