На Закарпатті жінка жорстоко зґвалтувала чоловіка і сяде на 10 років: деталі справи

Апеляційний суд збільшив термін закарпатці, що зґвалтувала чоловіка

Жінка із Закарпаття отримала 10 років позбавлення волі за жорстоке зґвалтування чоловіка. Суд визнав її винною у злочині, який вона скоїла разом зі спільником під час розпивання алкоголю.

Злочин стався у березні 2020 року в селі Клинова Гора на Берегівщині та серйозно нашкодив здоров'ю потерпілого. Про це пише Zaxid.net з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як повідомляється, під час застілля обвинувачена та її спільник спровокували конфлікт з потерпілим, після чого жорстоко побили його та зґвалтували. Інцидент стався у помешканні жінки, куди вони запросили товариша.

У 2021 році Берегівський районний суд призначив обвинуваченим відповідно 8,5 та 8 років ув'язнення. Однак прокурори подали апеляцію, вимагаючи суворішого покарання для злочинців.

Закарпатський апеляційний суд врахував, що злочин було вчинено з особливою жорстокістю, у стані алкогольного сп'яніння, із заподіянням потерпілому особливих страждань і тілесних ушкоджень.

Суддя також взяв до уваги, що жінка вже була раніше судима за хуліганство і вчинила новий злочин під час умовного терміну. Суд визнав її винною у зґвалтуванні, що спричинило тяжкі наслідки, і збільшив термін покарання до 10 років позбавлення волі. До основного терміну також додали півроку за невідбуте раніше покарання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Закарпатській справі новий вирок — трійця ґвалтівників відправиться за ґрати. На ухвалення рішення судовій системі знадобилось 3,5 роки.