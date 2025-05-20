В Закарпатье женщина жестоко изнасиловала мужчину и сядет на 10 лет: детали дела

Апелляционный суд увеличил срок женщине из Закарпатья, изнасиловавшей мужчину

Женщина из Закарпатья получила 10 лет лишения свободы за жестокое изнасилование мужчины. Суд признал ее виновной в преступлении, которое она совершила вместе с сообщником во время распития алкоголя.

Преступление произошло в марте 2020 года в селе Клиновая Гора на Береговщине и серьезно навредило здоровью потерпевшего. Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Как сообщается, во время застолья обвиняемая и ее сообщник спровоцировали конфликт с потерпевшим, после чего жестоко избили его и изнасиловали. Инцидент произошел в доме женщины, куда они пригласили товарища.

В 2021 году Береговский районный суд назначил обвиняемым соответственно 8,5 и 8 лет тюрьмы. Однако прокуроры подали апелляцию, требуя более сурового наказания для преступников.

Закарпатский апелляционный суд учел, что преступление было совершено с особой жестокостью, в состоянии алкогольного опьянения, с причинением потерпевшему особых страданий и телесных повреждений.

Судья также принял во внимание, что женщина уже была ранее судима за хулиганство и совершила новое преступление во время условного срока. Суд признал ее виновной в изнасиловании, что повлекло тяжкие последствия, и увеличил срок наказания до 10 лет лишения свободы. К основному сроку также добавили полгода за несостоявшееся ранее наказание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатском деле новый приговор — троица насильников отправится за решетку. На принятие решения судебной системе ушло 3,5 года.