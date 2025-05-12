Знімали на відео та жартували, поки чоловік тонув. У Дніпрі стався жахливий інцидент

Інцидент стався на кар'єрі

У Дніпрі підлітки знімали на відео, як чоловік тонув у кар'єрі і не викликали йому допомогу. Внаслідок цього людина загинула.

Про це повідомляють місцеві канали та поліція. Зазначається, що інцидент стався у суботу, 10 травня.

"У Дніпрі чоловік тонув, а підлітки знімали його на відео й насміхалися, замість того, щоб викликати допомогу. У результаті чоловік загинув''', – йдеться у повідомленні.

В мережі вже показали відео, на якому чоловік тоне, але допомогу йому так і не надали. Поліція вже встановлює всі обставини трагедії.

Увага, відео містить чутливий контент!

За даними слідства, особи підлітків встановлюються. Вже вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані).

"10 травня тіло чоловіка без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Після цього, у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті підлітки забили собаку до смерті і зняли це на відео. Поліція порушила кримінальну справу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підлітки серед дня побили чоловіка у військовій формі в Києві.