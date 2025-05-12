Снимали на видео и шутили, пока мужчина тонул. В Днепре произошел ужасный инцидент

Инцидент произошел на карьере

В Днепре подростки снимали на видео, как мужчина тонул в карьере и не вызвали ему помощь. В результате человек погиб.

Об этом сообщают местные каналы и полиция. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 10 мая.

"В Днепре мужчина тонул, а подростки снимали его на видео и насмехались, вместо того, чтобы вызвать помощь. В результате мужчина погиб", — говорится в сообщении.

В сети уже показали видео, на котором мужчина тонет, но помощь ему так и не предоставили. Полиция уже устанавливает все детали происшествия.

Внимание, видео содержит чувствительный контент!

По данным следствия, личности подростков устанавливаются. Уже решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии).

"10 мая тело мужчины без признаков жизни обнаружили местные жители и сообщили в полицию. После этого, в соцсетях полиция обнаружила видео, где вероятно подростки снимали мужчину на видео перед его гибелью, впрочем, никакой помощи не оказали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье подростки забили собаку до смерти и сняли это на видео. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подростки среди дня избили мужчину в военной форме в Киеве.