На трасі Полтава-Кременчук розбилася поліцейська автівка - є жертви

Лобове зіткнення забрало життя двох людей

Смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейської автівки трапилася у п'ятницю, 2 травня, на трасі Полтава-Кременчук. Внаслідок лобового зіткнення службового автомобіля з легковиком "Opel Insignia" попередньо загинули двоє людей.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події. Аварія сталася близько 11:40 біля села Мачухи.

Згідно з повідомленням, загиблі перебували в поліцейському автомобілі. Ймовірно, це працівник поліції та пасажир. Також повідомляється, що госпіталізували одного пасажира з легковика "Opel Insignia". Про його стан наразі нічого не відомо.

На місці події працюють слідчі оперативної групи. Вони з'ясовують обставини трагедії та встановлюють причини ДТП. Рух на ділянці дороги частково обмежено для проведення слідчих дій.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної аварії. Слідчі опитують свідків, які могли бачити момент зіткнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що автомобіль Кабміну потрапив у ДТП у Києві. Аварія сталася на парковці неподалік Київського національного університету культури.