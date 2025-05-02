На трассе Полтава-Кременчуг разбился полицейский автомобиль — есть жертвы

Лобное столкновение унесло жизни двух человек

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля произошло в пятницу, 2 мая, на трассе Полтава-Кременчуг. В результате лобового столкновения служебного автомобиля с легковушкой "Opel Insignia" предварительно погибли два человека.

Об этом сообщает корреспондент Общественного с места происшествия. Авария произошла около 11:40 возле села Мачехи.

Согласно сообщению, погибшие находились в полицейском автомобиле. Вероятно, это сотрудник полиции и пассажир. Также сообщается, что госпитализирован один пассажир из легкового автомобиля "Opel Insignia". О его состоянии пока ничего не известно.

На месте происшествия работает следователи оперативной группы. Они устанавливают обстоятельства трагедии и причины ДТП. Движение на участке дороги частично ограничено для проведения следственных действий.

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельной аварии. Следователи опрашивают свидетелей, которые могли видеть момент столкновения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что автомобиль Кабмина попал в ДТП в Киеве. Авария произошла на парковке недалеко от Киевского национального университета культуры.