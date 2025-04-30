Авто на повній швидкості влетіло в натовп людей у Копенгагені (фото)

На місце ДТП приїхали не менше семи машин швидкої допомоги та семи поліцейських авто

У середу, 30 квітня, в Копенгагені (Данія) некерований автомобіль протаранив натовп, внаслідок чого багато людей отримали поранення. За словами очевидців, столи та лави, що стояли перед магазином, злетіли у повітря.

За кермом був чоловік похилого віку, який втратив управління. Правоохоронці розглядають версію перевищення швидкості. Про це пише The Sun.

Інцидент, під час якого було травмовано не менше п'яти людей, стався на літньому майданчику неподалік мосту Королеви Луїзи.

Очевидець Генні Крістіансен з жахом розповіла: "Машина врізалася в столи та лавки перед магазином, вони злетіли в повітря, а люди закричали".

Стан здоров’я постраждалих досі невідомий, деяким із них надається медична допомога на місці. На місце події в Сортедам-Доссерінг прибули не менше семи машин швидкої допомоги та семи поліцейських автомобілів.

На знімку в соціальних мережах знято покручений червоний автомобіль, припаркований поперек дороги в оточенні двох машин швидкої допомоги. Десятки рятувальників зібралися довкола двигуна, передня частина якого помітно пошкоджена.

Свідки стверджують, що бачили, як літньому чоловікові допомогли вибратися з машини, а потім винесли його на ношах.

Поліція Копенгагена повідомила, що чоловік "втратив контроль над транспортним засобом", а потім врізався у людей.

Нагадаємо, у Польщі Mercedes з’їхав з дороги, після чого перекинувся і зупинився у придорожньому кюветі. За кермом був українець із 1,5 проміле алкоголю в крові. До того ж водій взагалі не має посвідчення на право керування автомобілем.