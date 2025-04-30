У Івано-Франківську чоловік підпалив себе на очах перехожих: що відомо про його стан (відео)

Наразі невідомо, чому чоловік так вчинив

В Івано-Франківську стався інцидент з випадком самогубства: чоловік облив себе бензином та підпалив. Подія трапилася у громадському місті, поблизу "Пасажу Гартенбергів", за попередніми повідомленнями – на очах у перехожих.

Відео з місця події публікують місцеві Телеграм-канали. Мотиви вчинку чоловіка наразі невідомі. Перехожі допомогли його загасити.

У поліції регіону вже повідомили, що чоловік залишився живий, його доставили до лікарні. На місці інциденту наразі працює слідчо-оперативна група, яка займається встановленням обставин події. На відео помітно, що спочатку він просто йшов вулицею, поки на ньому горів одяг.

Життю чоловіка нічого не загрожує: він отримав опіки рук і голови, але травми не є критичними.

Зверніть увагу, на відео присутні чутливі кадри!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Івано-Франківщині вбили 19-річного юнака. Його тіло знайшли на околиці Івано-Франківська з ознаками насильницької смерті. Як повідомили у пресслужбі поліції, загиблим виявився місцевий мешканець. За попередніми даними, юнака вбили з використанням холодної зброї. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, попередньо підозрюваними є неповнолітні.