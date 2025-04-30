В Ивано-Франковске мужчина поджег себя на глазах прохожих: что известно о его состоянии (видео)

Пока неизвестно, почему мужчина так поступил

В Ивано-Франковске произошел инцидент со случаем самоубийства: мужчина облил себя бензином и поджег. Событие произошло в общественном городе, близ "Пассажа Гартенбергов", по предварительным сообщениям — на глазах у прохожих.

Видео с места происшествия публикуют местные Телеграм-каналы. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны. Прохожие помогли его потушить.

В полиции региона уже сообщили, что мужчина остался жив, его доставили в больницу. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, которая занимается установлением обстоятельств происшествия. На видео заметно, что сначала он просто шел по улице, пока на нем горела одежда.

Жизни мужчины ничего не угрожает: он получил ожоги рук и головы, но травмы не являются критическими.

Обратите внимание, на видео присутствуют чувствительные кадры!

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Ивано-Франковской области убили 19-летнего юношу. Его тело обнаружили на окраине Ивано-Франковска с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе полиции, погибшим оказался местный житель. По предварительным данным, молодого человека убили с использованием холодного оружия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, предварительно подозреваемыми несовершеннолетние.