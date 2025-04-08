У Польщі знайдено тіло 15-річної українки, яка зникла у січні

Дівчинка пішла до школи і не повернулася

У Варшаві знайшли тіло 15-річної українки Маргарити Шрайбер, яка пропала 10 січня. Дівчинка пішла до школи та не повернулася. Її тіло було знайдено близько півтора місяця тому, проте багато часу пішло на процес упізнання.

Про це повідомляє польське видання Vitrina з посиланням на джерело, близьке до родини Маргарити Шрайбер. Варто зазначити, що нам не вдалося знайти підтвердження цієї інформації на сайтах офіційних органів чи інших ЗМІ.

"Маргариту знайшли... З болем повідомляємо, що пошуки Маргарити завершилися трагічно. Її тіло було знайдено в районі Белян близько півтора місяця тому, але процедура упізнання зайняла весь цей час. Минулої п’ятниці сім’я офіційно отримала підтвердження", — повідомило джерело.

Маргарита Шрайбер

Він також поінформував, що родина загиблої планує поховати Маргариту в Україні, на її рідній землі.

За попередньою інформацією, треті особи не причетні до цієї трагічної події, тобто смерть не була насильницькою. Деякі відомості дозволяють припустити, що 15-річна українка втопилася.

13 січня співробітники поліції повідомляли, що їм вдалося знайти куртку Маргарити у річці. У куртці були паспорт та ключі, але телефону не було, хоча вона завжди носила його в нагрудній кишені.

По камерах спостереження правоохоронці відстежили, що близько 16:00 у день зникнення дівчинка йшла у бік мосту.

Нагадаємо, раніше 35-річну українку затримали на кордоні із Польщею за торгівлю органами. Жінка була частиною злочинної групи в Казахстані та продала 56 нирок. За цей злочин суд призначив їй 12 років позбавлення волі.