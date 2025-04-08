В Польше найдено тело 15-летней украинки, которая пропала в январе

Девочка ушла в школу и не вернулась

В Варшаве нашли тело 15-летней украинки Маргариты Шрайбер, которая пропала 10 января. Девочка ушла в школу и не вернулась. Ее тело было найдено около полутора месяцев назад, однако много времени ушло на процесс опознания.

Об этом сообщает польское издание Vitrina со ссылкой на источник, близкий к семье Маргариты Шрайбер. Стоит отметить, что нам не удалось найти подтверждений этой информации на сайтах официальных органов или других СМИ.

"Маргариту нашли… С болью сообщаем, что поиски Маргариты завершились трагически. Её тело было найдено в районе Белян около полутора месяцев назад, но процедура опознания заняла всё это время. В прошлую пятницу семья официально получила подтверждение", – сообщил источник.

Маргарита Шрайбер

Он также проинформировал, что семья погибшей планирует похоронить Маргариту в Украине, на её родной земле.

По предварительной информации, третьи лица не причастны к этому трагическому событию, то есть смерть не была насильственной. Некоторые сведения позволяют предположить, что 15-летняя украинка утонула.

13 января сотрудники полиции сообщали, что им удалось найти куртку Маргариты в реке. В куртке были паспорт и ключи, но телефона не оказалось, хотя она всегда носила его в нагрудном кармане.

По камерам наблюдения правоохранители отследили, что около 16:00 в день исчезновения девочка шла в сторону моста.

Напомним, ранее 35-летнюю украинку задержали на границе с Польшей за торговлю органами. Женщина была частью преступной группы в Казахстане и продала 56 почек. За это преступление суд назначил ей 12 лет лишения свободы.