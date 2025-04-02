На свободу вийшов серійний ґвалтівник жінок: у мережі б'ють на сполох

Прокуратура оскаржуватиме вирок

На волю вийшов чоловік, який ґвалтував жінок. Рівненський міський суд визнав його винним і присудив 10 років в’язниці, однак 5 років, які він перебував у слідчому ізоляторі, порахували "день за два" відповідно до так званого закону Надії Савченко. Жінки через це почали бити на сполох.

Відповідний допис з'явився на Фейсбук сторінці Ольги Самкевич. Жінка закликала бути обережними.

"Ґвалтівник, засуджений до 10 років ув'язнення вийшов із залу суду, оскільки по закону Савченко він "відбув" покарання в СІЗО рік за два. Небезпечний, зухвалий, жорстокий, з досвідом. Я б нікому не побажала бути його наступною жертвою, адже відтепер він знає, що НЕ МОЖНА залишати за собою слідів і свідків" — пише вона.

Що передувало

36-річний Юрій, за версією суду, скоював злочини у Рівному на Гідропарку протягом 2013-2019-го років. Ґвалтівник встиг скривдити як мінімум шістьох жінок – це лише ті випадки, які розглядалися в суді.

"Двом із шести потерпілим удалося втекти до завершення зґвалтування. Іншим – ні. В однієї з тих, кому не вдалося, злочинець був першим у житті чоловіком. Іще одна годиться йому в матері", — пише місцеве видання.

Адвокатки постраждалих вважають, що цей закон не повинні були застосовувати і кажуть, що готуватимуть апеляційне оскарження.

Потерпіла Ольга Самкевич вироком суду не задоволена.

"Емоція така, що ґвалтівник на волі, і він тепер не буде залишати своїх жертв в живих. Дуже висока імовірність, ну в мене таке відчуття. Мені важко зараз щось говорити. Я згідна з тим, що він винний, але я не згідна з тим, що його випустили", — поділилася вона.

Також каже, що готуватиме апеляцію адвокат Юрія Володимир Цуняк. Він вважає, що його підзахисний винен лише в легких тілесних ушкодженнях – і лише по останньому випадку.

Чоловік з 2019 року перебував під вартою та домашнім арештом, цей час перерахували у термін ув'язнення, пише Суспільне.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури повідомила, що прокуратура оскаржуватиме вирок. Своєї вини чоловік не визнав, однак прокурор надав суду беззаперечні докази причетності обвинуваченого до вказаних злочинів.

"При ухваленні вироку суд застосував так званий "Закон Савченко", перерахувавши 1 день перебування в слідчому ізоляторі за 2 дні позбавлення волі і випустив обвинуваченого з-під варти в залі суду, мотивуючи таке рішення тим, що він вже фактично відбув призначене покарання", — йдеться у повідомленні.

Прокуратура, користуючись правом на оскарження і не погоджуючись із таким рішенням суду, вже готує апеляційну скаргу.

Варто зазначити, що "Телеграф" вже писав про цей випадок. У 2021 році під Рівненським міським судом зібралися місцеві жителі, наполягаючи на справедливому розгляді у справі про серію нападів на жінок. Люди висловили своє обурення, скандуючи "Ганьба!" і навіть закидали авто підозрюваного в сексуальному насильстві яйцями.

Раніше "Телеграф" писав, що українця, який жорстоко вбив дружину та двох дочок у Польщі, засудили до довічного ув'язнення.