На свободу вышел серийный насильник женщин: в сети бьют тревогу

Прокуратура будет оспаривать приговор

На свободу вышел мужчина, который насиловал женщин. Ровенский городской суд признал его виновным и присудил 10 лет тюрьмы, однако 5 лет, которые он находился в следственном изоляторе, посчитали "день за два" в соответствии с так называемым законом Надежды Савченко. Женщины из-за этого начали бить тревогу.

Соответствующее сообщение появилось на Фейсбук странице Ольги Самкевич. Женщина призвала быть осторожными.

"Насильник, приговоренный к 10 годам заключения вышел из зала суда, поскольку по закону Савченко он "отбыл" наказание в СИЗО год за два. Опасный, дерзкий, жестокий, с опытом. Я бы никому не пожелала быть его следующей жертвой, ведь отныне он знает, что НЕЛЬЗЯ оставлять за собой следов и свидетелей" — пишет она.

Что предшествовало

36-летний Юрий, по версии суда, совершал преступления в Ровно на Гидропарке в течение 2013-2019-го годов. Насильник успел обидеть как минимум шестерых женщин — это только те случаи, которые рассматривались в суде.

"Двум из шести потерпевшим удалось сбежать до завершения изнасилования. Остальным — нет. У одной из тех, кому не удалось, преступник был первым в жизни мужчиной. Еще одна годится ему в матери", — пишет местное издание.

Адвокаты пострадавших считают, что этот закон не должны были применять и говорят, что будут готовить апелляционное обжалование.

Потерпевшая Ольга Самкевич приговором суда не довольна.

"Эмоция такая, что насильник на свободе, и он теперь не будет оставлять своих жертв в живых. Очень высокая вероятность, ну у меня такое ощущение. Мне трудно сейчас что-то говорить. Я согласна с тем, что он виновен, но я не согласна с тем, что его выпустили", — поделилась она.

Также говорит, что будет готовить апелляцию адвокат Юрия Владимир Цуняк. Он считает, что его подзащитный виновен только в легких телесных повреждениях — и только по последнему случаю.

Мужчина с 2019 года находился под стражей и домашним арестом, это время пересчитали в срок заключения, пишет Суспильне.

Пресс-служба Ровенской областной прокуратуры сообщила, что прокуратура будет обжаловать приговор. Своей вины мужчина не признал, однако прокурор предоставил суду неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к указанным преступлениям.

"При вынесении приговора суд применил так называемый "Закон Савченко", пересчитав 1 день пребывания в следственном изоляторе за 2 дня лишения свободы и выпустил обвиняемого из-под стражи в зале суда, мотивируя такое решение тем, что он уже фактически отбыл назначенное наказание", — говорится в сообщении.

Прокуратура, пользуясь правом обжалования и не соглашаясь с таким решением суда, уже готовит апелляционную жалобу.

Следует отметить, что "Телеграф" уже писал об этом случае. В 2021 году под Ровенским городским судом собрались местные жители, настаивая на справедливом разбирательстве по делу о серии нападений на женщин. Люди выразили свое возмущение, скандируя под слова "Позор!" и даже забросали авто подозреваемого в сексуальном насилии яйцами.

Ранее "Телеграф" писал, что украинца, который жестоко убил жену и двух дочерей в Польше, приговорили к пожизненному заключению.