Молоді спортсмени загинули в аварії під Кривим Рогом (фото)

Хлопцям було по 18 років

У Дніпропетровській області сталося зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля. Через це загинули двоє криворізьких бійців ММА.

Про це повідомляє місцеве видання СВОЇ. Наголошується, що аварія сталася на трасі Кривий Ріг — Дніпро в районі населеного пункту Авдотівка.

За даними видання, молоді бійці їхали в автомобілі Dacia Logan у бік Кривого Рогу. Вони спробували обігнати бензовоз, але зачепили його, через що легковик втратив керування, вилетів на зустрічну смугу і врізався в лоб у лоб з фурою АТБ.

Внаслідок зіткнення загинули двоє 18-річних хлопців, ще трьох підлітків віком 16-17 років доставлено до лікарні у тяжкому стані.

Пізніше видання повідомило, що загиблих хлопців звали Арсен та Микита. Вони поверталися з Відкритого чемпіонату області зі змішаних єдиноборств, що відбувався у Дніпрі.

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