Молодые спортсмены погибли в аварии под Кривым Рогом (фото)

Парням было по 18 лет

В Днепропетровской области произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля. Из-за этого погибли два криворожских бойца ММА.

Об этом сообщает местное издание СВОЇ. Отмечается, что авария произошла на трассе Кривой Рог — Днепр в районе населенного пункта Авдотевка.

Согласно данным издания, молодые бойцы ехали в автомобиле Dacia Logan в сторону Кривого Рога. Они попытались обогнать бензовоз, но зацепили его, из-за чего легковушка потеряла управление, вылетела на встречную полосу и врезалась в лоб в лоб с фурой АТБ.

Вследствие столкновения погибли два 18-летних парня, еще трое подростков в возрасте 16-17 лет доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Позже издание сообщило, что погибших парней звали Арсен и Никита. Они возвращались с Открытого чемпионата области по смешанным единоборствам, который проходил в Днепре.

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