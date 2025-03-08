Підліток випадково застрелив товарища на фотосесії 8 березня на Одещині

Забавка перетворилась на трагедію

На Одещині 16-річний юнак загинув від вогнепального поранення. Його товариш випадково натиснув на курок рушниці, вистріливши юнаку у грудну клітку.

Як зазначили у Національній поліції, інцидент стався у Подільському районі вночі 8 березня. Про нещасний випадок заявила жителька одного із сіл.

"Поліцейські попередньо встановили, що ввечері двоє місцевих 16-річних хлопців пішли в кар'єр постріляти з рушниці. Там під час фотографування юнак, який позував із рушницею, випадково натиснув на курок, і стався постріл", — кажуть у поліції.

Внаслідок отриманого вогнепального поранення юнак загинув на місці. Наразі тіло хлопця направили на експертизу, а слідчі з'ясовують походження зброї. Подію розслідують за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, як вбивство через необережність. Юнаку може загрожувати обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або ув'язнення на цей же строк.

Нагадаємо, на Тернопільщині 44-річний житель загинув під час забою свині, завдавши смертельного удару ножем самому собі. Він помер ще до приїзду швидкої від сильної кровотечі. Поліція кваліфікувала інцидент як нещасний випадок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Тернопільщині онук до смерті забив свою бабусю.