Подросток случайно застрелил товарища на фотосессии 8 марта в Одесской области

Забава превратилась в трагедию

В Одесской области 16-летний юноша погиб от огнестрельного ранения. Его товарищ случайно нажал курок ружья, выстрелив юноше в грудную клетку.

Как отметили в Национальной полиции, инцидент произошел в Подольском районе в ночь на 8 марта. О несчастном случае заявила жительница одного из сел.

"Полицейские предварительно установили, что вечером двое местных 16-летних парней пошли в карьер пострелять из ружья. Там во время фотографирования молодой человек, позировавший с ружьем, случайно нажал на курок, и произошел выстрел", — говорят в полиции.

В результате полученного огнестрельного ранения юноша погиб на месте. Тело парня направили на экспертизу, а следователи выясняют происхождение оружия. Инцидент расследуют по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины, как убийство по неосторожности. Юноше может грозить ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или заключение на этот же срок.

Напомним, в Тернопольской области 44-летний житель погиб во время убоя свиньи, нанеся смертельный удар ножом самому себе. Он умер еще до приезда скорой от сильного кровотечения. Полиция квалифицировала инцидент как несчастный случай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тернопольской области внук до смерти забил свою бабушку.