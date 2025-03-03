Маршрутку забросило на легковушку. В Днепре столкнулись три авто и фура (фото)

В маршрутке было 5 пассажиров

В Днепре произошла масштабная авария. Сразу столкнулись четыре автомобиля: грузовик, маршрутка, легковушка и кроссовер.

Как сообщает "Суспільне", ДТП произошло на улице Нечуя-Левицкого днем 3 марта.

Сейчас известно, что травмирован один человек, его госпитализировали. На месте аварии работает полиция и медики. На публикуемых в сети фото видно, что автомобили столкнулись почти в лоб, а маршрутка вообще оказалась на легковушке.

По словам водителя маршрутки Сергея, грузовик влетел в его авто, во время остановки на светофоре. Он считает, что водитель фуры был пьян.

"Мы остановились на красный свет. Он пьян (водитель грузовика — ред.), ехал без торможения и въехал в Форд. Тот под маршрутку и нас потянуло и развернуло. У меня в салоне было пять человек, они не пострадали", — сказал он.

В то же время сам водитель фуры говорит, что у него отказали тормоза, он не справился с управлением. Но вопрос о трезвости мужчина проигнорировал.

Старший госинспектор Укртрансбезопасности Чернявский рассказал, что фура двигалась с площади Старомостовой в сторону Мануйловского проспекта. Перед ней ехала легковушка Форд, затем маршрутный Спринтер с пассажирами и кроссовер.

"Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и продолжил неуправляемое движение. После столкнулся с легковым автомобилем Форд, продолжил движение, затаранив легковушку под Спринтера. Затем маршрутка ударилась в джип. Случилось это метров 150 от моста и он их толкал вплоть до этого места", — отметил он.

Старший госинспектор также подтвердил, что в маршрутке находились пять пассажиров, которые после аварии сами из нее выбрались. Все в удовлетворительном состоянии, без травм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на трассе возле Тернополя столкнулись две фуры. Одну из них вывернуло кабиной к небу.