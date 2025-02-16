У Львові згорів гараж з котами: що стало причиною трагедії (відео)

У цьому приміщенні проводили стерилізацію безпритульних котів

У Львові сталася пожежа в гаражі, де утримували безпритульних кішок. Тварин врятувати не вдалося.

Про це пишуть місцеві Facebook-пабліки. За попередніми даними, причиною трагедії стало коротке замикання електричної проводки. Пожежа сталася ще в середу, 12 лютого: сам гараж опалювався олійною батареєю.

В результаті всі коти задихнулися димом. Одна кішка спочатку вижила, але згодом померла.

Увага, фото 18+!!!

Окрім фото у мережі з’явилися й відео наслідків трагедії.

Увага, кадри 18+!!!

У поліції офіційно поки що не прокоментували цю трагедію. Тим часом у коментарях до публікації користувачі висловлюють обурення ситуацією Також користувачі припускають, що чоловік, ймовірно, не мав права не те що тримати тварин у гаражі, а також проводити їхню стерилізацію.

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