Во Львове сгорел гараж с котами: что стало причиной трагедии (видео)

В данном помещении проводили стерилизацию бездомных котов

Во Львове произошел пожар в гараже, где содержали беспризорных кошек. Животных спасти не удалось.

Об этом пишут местные Facebook-паблики. По предварительным данным, причиной трагедии послужило короткое замыкание электрической проводки. Пожар случился еще в среду, 12 февраля: сам гараж отапливался масляной батареей.

В результате все коты задохнулись дымом. Одна кошка вначале выжила, но потом умерла.

Внимание, фото 18+!!!

Кроме фото в сети появились и видео последствий трагедии.

Внимание, кадры 18+!!!

В полиции официально пока не прокомментировали данную трагедию. Между тем, в комментариях к публикации пользователи высказывают возмущение ситуацией. Пользователи предполагают, что мужчина, вероятно, не имел права на то, что держать животных в гараже, но также и проводить их стерилизацию.

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