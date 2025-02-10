У Кривому Розі чоловік згорів живцем у трансформаторі. В одному з районів блекаут (відео)

Напруга в трансформаторі складає 6 тисяч вольт

У Кривому Розі чоловік живцем згорів у трансформаторі. Пригода знеструмила цілий житловий масив.

Про це повідомляє видання "Свої Кривий Ріг". За даними журналістів, труп чоловіка був знайдений на трансформаторній підстанції в районі трамвайної зупинки 1-а Дільниця. На ній, до речі, напруга 6 тисяч вольт.

За попередньою інформацією видання, загиблий міг збирати дроти на метал.

"Вліз у підстанцію через отвір у стіні, а після удару струмом повис на дротах", — йдеться у повідомленні.

Діставати тіло загиблого приїхали правоохоронці разом із працівниками ДТЕК та СМЕ. Повідомляється, що поки вестимуться ці роботи житловий масив Трампарк залишиться знеструмленим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові чоловік, тікаючи від співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), потрапив під машину. На відео видно, що машина наїхала на пішохода на невеликій швидкості, він упав на бампер та лобове скло.

Раніше "Телеграф" писав, що "побиття" лаборанта львівського вишу у ТЦК не було. У поліції вже розповіли, де він зазнав травм.